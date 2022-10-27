約7000万円の個体も！GT-Rの中古車相場が高騰中！国産スポーツカーの金字塔ともいえる日産「GT-R（R35）」ですが、現在、中古車市場では複数の個体が5000万円を超える価格で販売されています。いったい、なぜこのような驚きの価格となっているのでしょうか。なぜ日産「GT-R」は高騰するのか？ そこまで高値を付けて売れるの？ 誰が買うの？これまでの常識では、中古車を選ぶ最大の理由といえば、新車よりも安く購入でき