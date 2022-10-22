子供にテレビを見せてもいいのだろうか。塾講師の久松由理さんは「どんどん見せたほうがいい。米スタンフォード大学の調査でも、テレビを見ている子のほうが偏差値が高いことがわかっている。私の経験では、テレビを見ていない子は語彙力や理解力が乏しく、国語が苦手なことが多い」という――。※本稿は、久松由理『国語の成績は観察力で必ず伸びる』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yamasan※写真