ソフトバンク・黒瀬健太内野手が２２日、ペイペイＤ内の球団事務所で戦力外通告を受けた。「まだ２５（歳）で体も元気なので、取ってくれる球団があれば、そこで全力で頑張りたいと思います。今年は支配下になれて、自分の中でも打撃の部分で手応えがあることが多かったシーズンなので、そんな簡単に諦められない気持ちがありますね」初芝橋本高（和歌山）から１５年ドラフト５位で入団。高校通算９７本塁打の大砲候補として