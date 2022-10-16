日本ハムのチアリーディングチーム・ファイターズガールが１６日、公式インスタグラムを更新。今年のプロ野球界に旋風を巻き起こした「きつねダンス」を旭川のイベントで披露し、「ぜひ今度は、新球場エスコンフィールドで一緒に踊ってくださると嬉しいです」とつづった。この日は「旭川市市制施行１００年を記念したダンスフェスティバル」のオープニングに出演。旭川北高校のチアリーディング部と一緒に「きつねダンス」を披