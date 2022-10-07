◇柔道世界選手権第2日（2022年10月7日ウズベキスタン・タシケント）男子66キロ級で東京五輪金メダリストの阿部一二三（25＝パーク24）が4年ぶり3度目の優勝を果たした。決勝では東京五輪代表を争った丸山城志郎（29＝ミキハウス）との日本人対決に勝利。女子52キロ級を制した妹・詩（22＝日体大）も優勝し、18年の世界選手権、昨夏の東京五輪に続く兄妹同日世界一を達成。前人未踏となるパリ五輪での兄妹同日2連覇へ向け