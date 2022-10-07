2012年、美智子さまの喜寿を記念した特別展に、美智子さまが小学3年生の「眞子ちゃん」にあてた手紙が収録された。それから10年。眞子さんは皇室から離れ、異国の地で生きることを選んだ。帰国の予定はない──米寿を迎えられる「ばあば」に対し、彼女はいま何を思うだろうか。【写真】少し歯を見せられ笑顔、腰に紐を巻くワンピース姿の美智子さま。他、大きな耳飾り姿の眞子さん、小室氏とのNYデートなども夜の冷えこみも増