9月25日午後5時半すぎ、秋篠宮ご夫妻は、政府専用機で羽田空港に到着し、出迎えた関係者と笑顔であいさつされた。6日間のベトナム訪問を終えたご夫妻からは、充実の表情が見受けられた。【写真】『マツケンサンバ』のリズムに合わせて手を叩かれる秋篠宮ご夫妻。他、白カットソーにジャンパースカート姿が麗しい佳子さまなど実は、今回のベトナム訪問が一時危ぶまれる事態があった。遡ること9月14日、悠仁さまの新型コロナ感染