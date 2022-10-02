回転寿司業界の競争は激しい。値段、サービス、立地に質…競合他社を出し抜こうと各社がしのぎを削る中、「かっぱ寿司」は一線を超えてしまった。【画像】「はま寿司」から転職後わずか3カ月で代表取締役に就任していた田辺容疑者警視庁生活経済課は9月30日、かっぱ寿司を運営するカッパ・クリエイトの田辺公己社長（46）を不正競争防止法違反（営業秘密領得など）の疑いで逮捕した。田辺容疑者は、「はま寿司」の取締役などを