25日の総合格闘技イベント「超RIZIN」で、ボクシング元5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（45＝米国）への花束贈呈の場面で物議を醸している問題で、奥野卓志氏（48）が30日、自身が代表を務める政治団体「ごぼうの党」の公式YouTubeチャンネルで動画を更新し、炎上商法との声に反論した。奥野氏は朝倉未来−メイウェザー戦前の花束贈呈で、メイウェザー本人に花束を手渡さず、リングに投げつけたことから、会場のファンやS