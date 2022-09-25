ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は２４日、国連総会で一般討論演説を行い、ロシアのウクライナ侵略を巡り対立を深める米欧を強く非難し、中国やインドといった新興国などと結束を強める立場を鮮明にした。 ラブロフ氏は、「ウクライナは、ロシアとの戦いで（米国や英国の）消耗品でしかない」と主張した。演説後の記者会見で、米欧諸国はウクライナ
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