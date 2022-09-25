「超ＲＩＺＩＮ／ＲＩＺＩＮ．３８」（２５日、さいたまスーパーアリーナ）元ボクシング５階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（４５）＝米国＝と、総合格闘家の朝倉未来（３０）＝トライフォース赤坂＝とボクシングルールに準じたエキシビジョンマッチの試合前の花束贈呈で、デジタルチケットを４２０万円で購入した「ごぼうの党」奥野卓志氏が、メイウェザーへの花束贈呈役として登場した。しかし、奥野氏はメイウェザーに