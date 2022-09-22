ボクシングの元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４５＝米国）が２０２３年に総合格闘家でＵＦＣのスター、コナー・マクレガー（３４＝アイルランド）との再戦に向けて最終交渉中であると、英紙「デーリー・メール」が伝えている。２人は２０１７年８月にボクシングルールで激突し、メイウェザーがＴＫＯ勝ち。５０戦５０勝という無敗記録を更新した。この対戦は世界中の注目を集め、ペイ・パー・ビューの売上は米国