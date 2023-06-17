エキシビションマッチでの大乱闘の波紋広がるボクシングの元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー氏（米国）が11日（日本時間12日）、米フロリダ州で開催したエキシビションマッチの波紋が今も広がっている。対戦相手となったのは有名なギャングの孫で、プロ格闘家のジョン・ゴッティ3世（米国）。しかし、途中でセコンドが入り乱れての大乱闘に発展した。リング外でも混乱が続く状態となっているが、ゴッティ3世がメイウェ
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