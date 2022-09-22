ゲーミングデバイスやPC周辺機器の製造を手がけるLogitech(ロジクール)が携帯ゲーム機「Logitech G CLOUD」を発表しました。「Logitech G CLOUD」はクラウドゲーム専用のゲーム機で、「Xbox Game Pass」や「GeForce NOW」といったクラウドゲームストリーミングサービスに対応しています。また、SteamLinkを介してSteamで配信されているゲームをリモートプレイすることや、Google Play Storeで配信されているムービーを再生すること