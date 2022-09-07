静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」の杉本智子副園長は記者会見で、事件当日の5日は本来のバス運転手が休暇を取り、臨時の運転手3人にも代行を断られたため、増田立義理事長兼園長（73）が代わりに運転したと説明した。