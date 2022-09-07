食楽web 暑さが残る今の季節。まだまだひんやりスイーツが美味しく感じますよね。高級「生」食パン専門店『乃が美』では、期間限定＆地域限定で「アイス最中」を期間限定で発売中です。アイスディッシャーですくったような丸いアイスが一枚一枚手焼きした最中にサンドされた、オリジナルの限定スイーツです。 展開する店舗は東京都町田市、滋賀県、香川県、群馬県のみ。都心から少し離れた店舗での地域限
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