日本マクドナルド（東京都新宿区）が9月7日から、「朝マック」のメニューとして「月見マフィン」を期間限定で発売します。“ぷるぷるたまご”をイングリッシュマフィンでサンド「月見マフィン」は、同店の秋の定番バーガー「月見バーガー」の味わいを朝にも楽しめる商品。月に見立てた“ぷるぷるたまご”と風味豊かなソーセージパティ、スモークベーコンに、濃厚なトマトクリーミーソースを加え、イングリッシュマフィンでサンド