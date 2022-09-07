日本マクドナルド（東京都新宿区）が9月7日から、「朝マック」のメニューとして「月見マフィン」を期間限定で発売します。“ぷるぷるたまご”をイングリッシュマフィンでサンド「月見マフィン」は、同店の秋の定番バーガー「月見バーガー」の味わいを朝にも楽しめる商品。月に見立てた“ぷるぷるたまご”と風味豊かなソーセージパティ、スモークベーコンに、濃厚なトマトクリーミーソースを加え、イングリッシュマフィンでサンド
ランキング
- 1. 公明議員の報道「大問題になる」
- 2. 客の酒に薬入れ暴行か 店主逮捕
- 3. 住民税非課税世帯に現金給付へ
- 4. 中国製の「おもちゃ銃」回収へ
- 5. 隣人が襲撃「精神おかしくなる」
- 6. おおたか静流さんが死去 69歳
- 7. 13歳ゆたぼん 九九言えずSNS衝撃
- 8. 香川以外も? 有名人「夜の蛮行」
- 9. 「100%メロン味」メロンわずか2%
- 10. 神真都Q会元リーダー 完落ちか
- 1. 客の酒に薬入れ暴行か 店主逮捕
- 2. 住民税非課税世帯に現金給付へ
- 3. 中国製の「おもちゃ銃」回収へ
- 4. 隣人が襲撃「精神おかしくなる」
- 5. 「100%メロン味」メロンわずか2%
- 6. 注意無視 撮り鉄ら罵声で騒ぎに
- 7. 神真都Q会元リーダー 完落ちか
- 8. 公明党・熊野正士議員が性加害か
- 9. 「有害図書」Amazonで販売停止
- 10. 静岡で車が海に転落 3人意識不明
- 1. 国葬反対派 武道館包囲を計画か
- 2. 政府、物価高対策で５万円給付へ 住民…
- 3. 西村大臣「トリセツ」存在認める
- 4. 自衛隊が見ても非現実的な被災地
- 5. 林芳正外相と米商務長官が電話協議 IP…
- 6. ガーシー氏「不倫」議員暴露か
- 7. 岸田日誌 ６日（火）
- 8. 安倍元首相の家族葬への儀仗隊参列 陸…
- 9. 「追い込まれて発表」国葬費16.6億円……
- 10. 政府サイト、閲覧しづらく＝ロシア系が…
- 1. 諜報機関暗号 1時間で豪14歳解読
- 2. 長江で巨岩露出 清代の石像確認
- 3. 露支持のハッカー集団が犯行声明
- 4. 中国 ゼロコロナに固執する理由
- 5. トランプ派集会「マスク」に非難
- 6. 中国 トラス氏に歩み寄り要求
- 7. トラス氏めぐりサッカー界で騒動
- 8. 露 日本海沿岸に原発新設検討か
- 9. 韓国YouTuber「台風体験」で炎上
- 10. 「氷河」崩壊なら数mの海面上昇?
- 1. 月8万円…70代アルバイトの地獄
- 2. タワマン火災「自室待機」仇に?
- 3. 特許侵害された 日本製紙が提訴
- 4. JR東「オフピーク定期券」導入へ
- 5. JALの就活向け講義 好評の理由は
- 6. ポルシェ上場へ 評価額11兆円か
- 7. 注意 業務委託の「雇用」扱い
- 8. イタリア人が並んで食べる｢ジェラート…
- 9. 楽天モバ障害「重大事故に該当」
- 10. 中国車載電池CATL､販売量が半年で100G…
- 1. モスバーガーが月面空間にOPENへ
- 2. 中古iPhone価格 新品上回る現象
- 3. LINE長さ 世代で明らかな違いも
- 4. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apo…
- 5. CoeFontが公開した「おしゃべりひろゆ…
- 6. iPhone14発表間近、iPhone13 Proの写真…
- 7. 口覆うマイク発売 web会議に最適
- 8. フツーの人はiPhone SEでいい?
- 9. ヤマト運輸「にゃんPay」割引も
- 10. Appleイベント後にApple Watch Herm…
- 1. 公明議員の報道「大問題になる」
- 2. 大谷がMVPにならず? 理由を説明
- 3. 長嶋茂雄さん緊急搬送 意識あり
- 4. 「日本人カルテット」海外も反応
- 5. 五輪汚職 スポンサー大半が標的?
- 6. かつて酷評も…大谷絶賛する理由
- 7. 本塁打数を比較「もはや惨状」
- 8. 沢村 日本球界への復帰に障害か
- 9. 大谷の本塁打 トラウトが称賛
- 10. 村上宗隆が52号 落合氏らに並ぶ
- 1. おおたか静流さんが死去 69歳
- 2. 13歳ゆたぼん 九九言えずSNS衝撃
- 3. 香川以外も? 有名人「夜の蛮行」
- 4. 明菜再始動「恋人」とは決別か
- 5. ノンスタ井上 新妻の行動に仰天
- 6. 「美しすぎる市議」金子氏が回顧
- 7. アンナ 実家じまい想像を絶した
- 8. デヴィ激怒 土下座シーンが物議
- 9. 統一教会はもういい 発言が炎上
- 10. 板尾がキレた事件 ほんこん暴露
- 1. カンロの新作「満天の星空」実食
- 2. ダイソースピーカー 話題の理由
- 3. 食べたいもので隠れた性格を診断
- 4. 友達の彼氏に口説かれ…修羅場に
- 5. 男性のレベル100の気遣いに絶賛
- 6. 流産し失意 義母から驚きの一言
- 7. オリーブ油の意外な使い方とは
- 8. 親戚の前で息子が夫の不倫を暴露
- 9. 妻といると幸せな理由…男性回答
- 10. 40代の「セミロング」間違いない