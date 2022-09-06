dotは9月1日、プライベートサウナ付の個室型ホテル「MANGA ART ROOM, JIMBOCHO(マンガ アート ルーム ジンボウチョウ)」を、集英社「少年ジャンプ+」編集部の協力のもとBOOK HOTEL神保町 12階にオープンした。「MANGA ART ROOM, JIMBOCHO」オープン同ホテルは、五感をととのえて作品に没入し、マンガのことしか考えられない至福の「漫画脳」体験がテーマ。2019年に開業したマンガを"Art"として捉えるコンセプト型カプセルホテル「M