西武は２２日、今季限りでの現役引退を発表した内海哲也投手兼任コーチの引退セレモニーを９月１９日（月・祝）の楽天戦（ベルーナドーム・午後２時開始）の試合後に実施すると発表した。内海の引退あいさつ、グラウンド１周などが予定されている。