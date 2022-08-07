2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØBild¡Ù¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½Áª¼ê¤ËDVµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈDF¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¡£Åö»þÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÎø¿Í¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷À­Â¦¤«¤é¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»ö·ï¤Ï2020Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥å¥ë¥Ä¤Ï»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë2½µ´ÖÁ°¤Ë½÷À­¤òÃÏÌÌ¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¢¤ò½³¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£½÷À­¤¬¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÄË¤ß¤Ç»à