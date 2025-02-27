トータルゴルフフィットネス トレーナーの江澤です。前回『なぜ飛距離アップする必要があるのか』というテーマでお話をさせていただきました。今回はその続編で『飛距離アップをするためには具体的に何をすればいいか』という内容でお話しさせていただきます。前回の内容を確認していない方は是非こちら動画をご覧ください。今回の動画の内容はこちらから【関連記事・シャロースイングの打ち方】飛距離アップは確実！３つのポイ