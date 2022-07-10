元NHKのフリーアナ・神田愛花（42）がバラエティ界を席巻している。【写真】この記事の写真を見る（2枚）6月25日の「IPPON女子グランプリ」（フジ系）では「壁ドン以上のキュンキュンを教えて」のお題に、絵を描いて「麻布にあるマンションのココ」と珍回答。松本人志の教育的指導も「正直に言っているだけです」と意に介さず。「28日の『ザ！世界仰天ニュース』（日テレ系）でもヒロミに『東大も出ていないのに東大王の番組の