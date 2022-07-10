「とうもろこしを食べたい柴犬」というつぶやきと共に、柴犬ふう太 (@fufufufufu_ta)さんがツイッターに投稿した写真が話題です。そこに写っていたのは、美味しそうな「とうもろこし」を食べる飼い主さん…の様子を可愛い表情で見つめる柴犬の笑顔！「犬『もらえますよね？ね？ね？』」「絶対もらえるって信じてるお顔」「このお顔は…もう負けです」「あざとい！！でも抗えない」と、絶賛のリプライが殺到した笑顔の柴犬について