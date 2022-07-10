若い女性が被害者となる事件が起きたあと、まるで判で押したような被害女性の嗜好が続報され、SNSでは「またホスト絡みか」と言われることが続いている。「ホストにはまる」女性は、接客業であるホストの顧客、お得意様なわけだが、彼女たちが何らかの犯罪に巻き込まれるケースが多いのは偶然なのか。ライターの森鷹久氏が、元ホストから接客の変質と、危うさについて聞いた。【写真】シャンパンタワー＊＊＊森田優さん