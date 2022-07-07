¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê35¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Í·¶ñ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó³ê¤êÂæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢¿·µï¤ÇµðÂç³ê¤êÂæ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÍÍ»Ò2022Ç¯3·î¡¢Instagram¤Ç¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÔ¡£YouTube¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿·µï¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¥­¥Ã¥Á¥ó¤ä¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë6·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢Í·¶ñ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤òÀßÃÖ¤¹