愛知県に住む酒井翔太さん（仮名・30）はマッチングアプリで出会った彼女・鈴木ちとせさん（仮名・28）との関係に歯がゆさを感じ、ストレス発散のため、無料のマッチングアプリを利用。そこで、旦那公認でセフレを探している人妻の濱口江梨子さん（仮名・38）に出会い、衝撃を受けた。＜【前編】30歳男性が絶句…婚活中に出会った8歳年上女性の「ヤバすぎる正体」＞に引き続き、後編となる本稿では、にわかには信じがたい江梨子さ