Ìµ¿À·Ð¤Ê¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¡£²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¾Ð´é¤Ç²æËý¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¡¢·âÂà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤ò·âÂà¤·¤¿¿Í¤ÎÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¾å»Ê¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÈ¿·â¤Ç¤­¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò1¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥é¥Ï¥é¾å»Ê¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¢¦ ¥â¥é¥Ï¥éÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤¯¥â¥é¥Ï¥é¤ÇÂÐ¹³¡©²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Ã¸¡¹¤ÈÀÕ¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£