¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2022/07/05¡Û¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÀìÇ¤¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¡ÖËÜ³Ê¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÈMcCafe by Barista¡É¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¥Ð¥¤¥Ð¥ê¥¹¥¿¡ËÊ»ÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡ÖËÌ³¤Æ»»º¥á¥í¥ó ÎýÆý¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¤ÈºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖÊ¡²¬¸©»º¤¤¤Á¤´ ÎýÆý¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×¤ò¡¢2022Ç¯7·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥Ð¡¢ÊÄÅ¹Á°¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥±¡¼¥­¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È ¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Î¤¿¤á¢¡¿¿²Æ¤Î¤´Ë«Èþ¥Õ¥é¥Ã¥Ú2¼ï¤¬