½÷Í¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¤¬ÀèÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØREPUBLIC OF GAMERS ¡ß ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û²ÃÆ£²Æ´õ¡¢¡ÖÆ¨¤²¤Á¤ã¤À¤á¤À¡×¥¨¥ô¥¡¥³¥é¥ÜPCÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¶ÛÄ¥¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎROG¤È¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·À½ÉÊ¡Ê1Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡Ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¥«¥é¡¼¤Î¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ê²Á³Ê¡§2Ëü760±ß¡Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥É¡Ê21Ëü4280±ß¡ËCPU¥¯¡¼¥é¡¼¡Ê5Ëü8800