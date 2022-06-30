◇セ・リーグヤクルト4―2広島（2022年6月30日マツダ）ヤクルトは30日の広島戦（マツダ）に延長12回の末、4─2で下して4連勝。両リーグ50勝に一番乗りを果たした。6月は19勝4敗。月間19勝は02年8月にマークした球団記録に並んだ。7月1日のDeNA戦（神宮）に勝てばマジックが点灯する。同日に巨人が広島に敗れればマジック53、巨人が引き分けか勝ってもマジック54となる。先発の石川が3回1死をとった時点で史上28人目の300