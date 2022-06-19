元Ｖ６の俳優・坂本昌行（５０）の主演ミュージカル「ＴＨＥＢＯＹＦＲＯＭＯＺ」が１８日、東京・東急シアターオーブで開幕した。米国を中心に活躍したエンターテイナー、ピーター・アレンの生涯を描く作品で、坂本主演で０５年に初演され、０６、０８年の再演を経て、１４年ぶりの上演。今作からキャストに加わった関西ジャニーズＪｒ．ユニット・Ａぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也（２７）がピーターの恋人・グレッグ役を演じ