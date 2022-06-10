日産新型「アルティマ」発表！ 今秋に米国で発売へ2022年6月9日に、米国日産は新型「アルティマ（2023年モデル）」を発表しました。米国市場におけるフラッグシップセダンは、どのような進化を遂げたのでしょうか。超カッコいい！ 米国日産が発表した新型「アルティマ（2023年モデル）」 スポーティな新フェイスが採用された米国市場で人気の高いアルティマは、新型モデルでフロントのスタイリングを一新し、標準安全装備
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