お金に恵まれる人の使い方お金に恵まれる人と恵まれない人とでは、SNSの使い方に違いがあるように感じます。お金持ちの人は、SNSをこんなふうに使っています。 ・近しい人たちへ手っ取り早く連絡する：今度みんなで会おう！ ・他人の役に立てるような情報を発信する：このブログおもしろいよ！・自分が必要とする情報をいち早くキャッチする：他人はどんな情報持ってるのかな？・共感を生めるようなコミュニティーを作る：この