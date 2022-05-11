お笑いトリオ「ダチョウ倶楽部」上島竜兵さん（６１）の急死を受け、６年前のミュージックビデオ（ＭＶ）が注目を集めている。上島さんは１１日午前０時ごろ、都内の自宅で倒れているところを家族が発見。病院に救急搬送されたが、午前１時ごろに死亡が確認された。明るいキャラクターで親しまれた上島さんの訃報に日本中が悲しみに包まれるなか、音楽グループ「ケツメイシ」のＭＶが追悼の場になっている。６年前の２０１
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