現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（68）が11日、YouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新し、監督時代の年俸について語った。中日の監督時代は2004年から06年は推定年俸1億円、07年から11年までは推定年俸1億5000万円だったが、その真相について聞かれると「秘密です」と明かさなかったものの、現役時代の年俸を「超えてない」とした。また「だって契約書にそうやって