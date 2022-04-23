解体中だった長野県松本市里山辺の空き家で２１日、土の中から不審物が見つかった事案で、拳銃のようなもの１丁のほかに実弾も発見されていたことが２２日、捜査関係者への取材でわかった。 松本署の発表によると、火薬を入れてコンクリートを粉砕する「コンクリート破砕器」も土の中に埋まっており、県警機動隊員らが２１日午後９時１５分頃に回収