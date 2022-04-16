広島県警によると、16日午後、広島市西区の川で5歳男児が意識不明の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。保育園に登園した後、行方が分からなくなっていた。目立った外傷はなく、県警が事件と事故の両面で調べている。