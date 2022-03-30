日本テレビ系ニュース番組『news zero』(毎週月〜木曜23:00〜、金曜23:30〜)では、きょう30日の放送から、水曜ナレーターに声優の小野友樹と青木瑠璃子が加入する。小野友樹(左)と青木瑠璃子小野は、これまで『黒子のバスケ』の火神大我役や『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』の東方仗助役、さらには子ども向け情報番組のメインMCを務めるなどマルチに活躍。青木は、人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のエア