部下をメンタル不調に陥れる上司には、「一見いい上司に見えても、実は部下を精神的に追い込んでしまうタイプがいる」と、精神科医で産業医の井上智介さんは指摘する。そして「こうした上司がよく口にする言葉がある」という――。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma seki■信頼？実は単なる無責任「いい上司かヤバい上司か」は、見た目だけでは判断がつきにくいものです。しかし、