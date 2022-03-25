世界選手権にロシアは出場できずフィギュアスケートの世界選手権はフランス・モンペリエで開催中。女子ショートプログラム（SP）では、北京五輪銅メダリスト・坂本花織（シスメックス）が自己ベストを更新する80.32点で首位に立った。ロシア勢不在の中で貫禄を示したが、ロシアの重鎮コーチは坂本の演技を認めながらも「もし我々の選手がリンクに出ていたら、彼女は1位になるチャンスはなかったでしょう」などと語ったようだ。同