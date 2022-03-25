なぜ日本人の給与は上がらないのか。経営コンサルタントの倉本圭造さんは「安倍・菅政権時代の経済対策会議に参加していたデービッド・アトキンソン氏の主張が参考になる。彼によれば、日本の中小企業は『あまりにも小さいサイズ』に放置されている。それが給与が上がらない原因だ」という――。（第2回）写真＝iStock.com／NatanaelGinting※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／NatanaelGinting■具体的な経済政策に欠けてい