女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が２２日までにＳＮＳを更新し、高校に合格した長男・大維志（たいし）くんが志望していた学校や受験対策について赤裸々に明かした。博勝氏は２１日深夜、ＹｏｕＴｕｂｅで「【緊急企画】ＪＪの合格までの壮絶な道のりを完全公開！！前編」と題した動画を新規投稿。動画には博勝氏と金髪の長男が登場し、「ＪＪがついに受験を終了いたしました」と改めて報告