ロシアによるウクライナ侵攻への制裁措置として、世界中の国＆企業が資源の禁輸や製品販売の停止などの制裁措置を発表しています。2022年3月8日(火)には新たにマクドナルドが「ロシアにおける外食事業の一時停止」を発表しました。一方で、6万2000人に及ぶ従業員への賃金の支払いは継続する方針を示しています。McDonald's To Temporarily Close Restaurants & Pause Operations in Russiahttps://corporate.mcdonalds.com/cor
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