中国にはウイグル人向けの「再教育センター」がある。そこではどんなことが行われているのか。アメリカ人ジャーナリストのジェフリー・ケインさんが、ウイグル出身の女性から得た証言の内容を紹介する――。（第3回）※本稿は、ジェフリー・ケイン、濱野大道訳『AI監獄ウイグル』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／innovatedcaptures※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／innovatedcaptures■海外から