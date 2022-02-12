タレントの宮川大輔が１２日、ツイッターを更新。新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となり、この日から自宅待機となったことを公表した。宮川は「ご報告」とした上で、「このたび、新型コロナウイルスの濃厚接触者に該当し、本日から自宅待機となりました。関係者・スタッフの皆さまにはご心配・ご迷惑おかけしまして本当に申し訳ございません！」と説明。「現状、僕自身は体調は問題なく過ごしております！」と明かした。