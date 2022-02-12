Image: Sharaf Maksumov / Shutterstock.com ライフハッカー［日本版］2022年1月16日掲載の記事より転載iCloudは、Appleのクラウドストレージサービスです。データのバックアップや同期ができるほか、ほかのiCloudユーザーとファイルやフォルダを共有することができます。もし、あなたがAppleユーザーではなく、iCloudを使った共同制作に参加したい場合は、Web アクセスだけでiCloudを使うと