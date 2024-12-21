¤â¤¦¤¹¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¤¤¤Ä¤â¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤³¤Î»þµ¨¤ò²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À­¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤ò¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î»×¹ÍË¡¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤­¤ã¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤à