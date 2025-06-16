二股されていることに気づかなかった」という悲しい経験を避けるために、実際二股をかけられたことがある女性の意見を参考にするといいかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「彼氏に対して『二股疑惑』を抱く瞬間」がどんなときか教えてもらいました。【１】「付き合っていることはまだ内緒ね」と言われたとき「秘密にするのには、理由があるんです」（１０代女性）というように、交際を公に