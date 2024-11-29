汚名返上できる能力 緑鮮やかなたばこ畑日本において健康を害して死亡に至るリスクのトップ３は、? 喫煙? 高血圧? 運動不足です。これらの要因によって罹る病気は、主に循環器疾患（脳卒中，心筋梗塞，脳梗塞など），がん（口腔，食道，胃，小腸，大腸など）ですが、 喫煙は呼吸器疾患に罹患する割合が高いのです。（※１）呼吸器疾患といえば慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive Pulmonaly Disease）で、最近COPDの略