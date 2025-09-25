細かすぎてうんざりする彼氏からの要望９パターン
彼女の行動に気になる所があると、ついつい指摘をしてしまいがちですが、あまりに細々とした指摘だと女性は不快に思うようです。では彼氏からのどのようなリクエストに女性は辟易してしまうのでしょうか。今回はオトメスゴレンの女性読者の意見を参考に「細かすぎてうんざりする彼氏からの要望９パターン」を紹介します。
【１】「ムダ毛の処理してる？」など会うたびに顔や手や脚をチェックしてくる
「彼氏の前くらい気を抜かせて！！」（２０代女性）など、彼氏には多少の手抜きを見逃してほしいと思う女性は多いようです。「俺は許せるけど、ほかの男は引くかもよ」など特別感を伝えると、女性は「彼の自慢の彼女でいよう」と努力するでしょう。
【２】「強く閉めすぎ！」など車のドアを閉める力加減にやたらうるさい
「強く閉めてないのに」（３０代女性）など、車への愛情から彼女を「ガサツ」呼ばわりするかのような発言に気分を害す女性は多いようです。「力を入れなくても閉まる設計なんだよ」など構造面の情報を教えてあげると素直に気をつける女性は多いでしょう。
【３】メールは「○分以内に返信して！」など自分勝手な時間制限をかけてくる
「何サマ！？」（２０代女性）など厳しい返信のルールに女性が息苦しく感じるパターンです。「返信が長時間来ないと凹んじゃうんだよね」などと冗談まじりで伝えておく程度が彼女もプレッシャーに感じずに「早めに返信しよう」と気遣うかもしれません。
【４】「今日のお昼は誰とどこに行ったの？」と毎日の出来事をすべて報告させる
「信用されてないのかも」（２０代女性）など、常に疑いの目で見ているような彼氏の詰寄りに、女性は不信感を抱くようです。どうしても彼女の行動の一部始終を知りたいのなら「好きすぎて不安」など素直に理由を伝えると「心配させまい」と彼女から報告してきてくれるかもしれません。
【５】「麺類を途中でかみきるな」などこだわりの食べ方を強要する
「食事がまずくなる」（３０代女性）など食事中、彼氏にずっと食べ方をチェックされていると感じ、女性は嫌気がさすようです。マナーがなっていない場合のみ「こうしたほうがいいかもね」などと教えてあげる程度が紳士的かもしれません。
【６】「野菜が大きすぎる」など野菜の切り方から味付けまで手料理に指示してくる
「もう二度と作らない」（２０代女性）など料理へのダメ出しともとれる発言に怒る女性は多いようです。まずは「作ってくれてありがとう！」と感謝の気持ちを伝えてから、「ニンジンは苦手だからもう少し小さくして」などかわいくお願いするほうがいいかもしれません。
【７】「短いスカート、つけまつげはＮＧ」など服装やメイクに口を出す
「他の男を誘惑するなと言われても…」（１０代女性）など、嫉妬から服装を規制しようとする彼氏に女性は「器の小ささ」を感じるようです。「今日もかわいいね！」など、逆にオシャレを褒めてあげると「彼のためにもっとかわいくなろう」と決意する女性は多いでしょう。
【８】「そこは最後に水拭きして」など場所ごとに掃除のやり方が決まっている
「じゃあ自分でやれ！」（２０代女性）など、男性の部屋を掃除してあげても、まるでやり方が悪いかのような指示に女性は嫌気がさすようです。まずは「キレイになったね」などと掃除の成果を認めた上で、気になる所は自分でやり直すなどの気遣いは必要かもしれません。
【９】「あと５円ちょうだい」など１円単位まで割り勘にする
「せこすぎる」（２０代女性）など、とにかく「ケチ」だと判断されてしまうケースです。どうしても割り勘を譲れない場合は「○千円でいいよ」など小銭まで請求しないほうが「お金に細かい人」と思われずに済むでしょう。
ほかにも「細かすぎてうんざりする彼氏からの要望」はありますでしょうか。みなさまの意見をお待ちしております。（富岡由郁子）
